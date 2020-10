Lukaku-gol non basta: Inghilterra-Belgio finisce 2-1, decide Mount

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku ha preso parte al match Inghilterra-Belgio di Nations League. L’attaccante dell’Inter, autore della rete del momentaneo 0-1, ha giocato novanta minuti, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta dei suoi

SENTENZA – Come Stefan de Vrij in Bosnia-Olanda, anche Romelu Lukaku ha giocato novanta minuti in Inghilterra-Belgio, match valido per la terza giornata del gruppo A2 di Nations League. I Diavoli Rossi di Roberto Martinez cedono il passo alla formazione di Gareth Southgate. L’attaccante dell’Inter si procura e trasforma il penalty del provvisorio 0-1 al 16′ del primo tempo. Il pareggio arriva sempre dagli undici metri con Marcus Rashford. La rimonta degli inglesi si completa nella ripresa con la rete di Mason Mount che condanna il Belgio di Lukaku alla sconfitta.