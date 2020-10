Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Mancini su Barella e Sensi

Condividi questo articolo

Ecco l’undici scelto da Roberto Mancini per il match di Nations League Polonia-Italia. Nicolò Barella e Stefano Sensi erano in ballottaggio per una maglia dal 1′ in mezzo al campo

CERTEZZA – Nicolò Barella partirà da titolare in Polonia-Italia, match valido per la terza giornata del gruppo A1 di Nations League. Solo panchina inizialmente per Stefano Sensi e Danilo D’Ambrosio, entrambi pronti a subentrare nella ripresa. Ecco i ventidue che partiranno dall’inizio:

Polonia (4-2-3-1): Fabianski, Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski. Krychowiak, Moder, Szymanski, Klich, Jozwiak, Lewandowski.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Belotti, Pellegrini.