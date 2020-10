Eriksen in campo da titolare in Islanda-Danimarca? Le...

Eriksen in campo da titolare in Islanda-Danimarca? Le formazioni ufficiali

Christian Eriksen Danimarca

Dopo lo sfogo dal ritiro della sua Nazionale, nei giorni scorsi, Christian Eriksen è impegnato nella terza giornata del raggruppamento A2 di Nations League in Islanda-Danimarca. Ecco la scelta sul suo impiego dal primo minuto

VETRINA – Christian Eriksen partirà dal primo minuto nel match di Nations League Islanda-Danimarca. Il ct danese, Kasper Hjulmand, vuole concedergli minutaggio nonostante le fatiche con la maglia dell’Inter. L’ex Tottenham avrà dunque una chance importante per mettersi in mostra, dopo lo sfogo dal ritiro della sua nazionale nei giorni scorsi. Ecco i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto questa sera:

Islanda (4-4-2): Halldorsson, Palsson, Ingasson, R. Sigurdsson, H. Magnússon; Sigurjonsson, A.Gunnarson, Bjarnason, Traustason; G. Sigurdsson, Finnbogason.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Eriksen, Hojbjerg; Braithwaite, Dolberg, Poulsen