Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni per presentare Danimarca-Belgio. Le parole dell’attaccante dell’Inter sono apparse sul sito dell’Uefa poco fa, ma sono state raccolte a margine della conferenza stampa di ieri

CARICO – Lukaku ha già messo nel mirino il titolo di capocannoniere di Euro2020. Il centravanti belga scenderà in campo, oggi, in Danimarca-Belgio, gara molto speciale per un motivo preciso (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dell’Uefa: «Danimarca? È un avversario molto duro. Non ci lasceranno vita facile. Quando ci abbiamo giocato contro, all’inizio della scorsa stagione, è stata una partita molto difficile, e anche il ritorno in Belgio lo è stato. Domani (oggi, ndr), sarà il test più duro per noi perché loro avranno anche i tifosi dalla loro parte e avranno motivazioni extra per batterci. Sarà un grande test mentale per noi, anche per capire dove possiamo arrivare».