CORDAZ-DAY – Riflettori puntati su Alex Cordaz, che sta proseguendo la sua prima giornata da nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la prima parte delle visite mediche, e le prime parole da (quasi) nerazzurro (QUI per leggerle), Cordaz ha terminato il ciclo di controlli per l’idoneità sportiva al CONI. Nel pomeriggio, andrà alla sede dell’Inter per mettere la firma sul nuovo contratto.

Fonte: Gianlucadimarzio.com