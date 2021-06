Pjanic pronto a ridursi lo stipendio per tornare in Italia: Inter e Juventus attente

Miralem Pjanic potrebbe tornare n Italia dopo un solo anno di esperienza a Barcellona. L’Inter, come la Juventus, starebbe pensando al centrocampista ex Roma per rinforzare la linea mediana

NOSTALGIA ITALIANA − Miralem Pjanic ha voglia di ritornare in Italia. Il centrocampista bosniaco, dopo un solo anno di Barcellona, avrebbe intenzione di ritornare a calcare i campi della Serie A. Come riporta Sandro Sabatini, giornalista di “Sport Mediaset”, la Juventus starebbe pensando ad un suo ritorno, in quanto Massimiliano Allegri lo apprezza moltissimo. Sul giocatore, però, attenzione anche all’Inter, che vorrebbe rinforzare la sua linea mediana con un colpo a effetto. In ogni caso, la grande voglia di Serie A potrebbe portare lo stesso Pjanic a ridursi lo stipendio, al momento piuttosto consistente (intorno ai 7 milioni di euro).

Fonte: Sport Mediaset