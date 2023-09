Italia u21, il nuovo corso promette bene: spiccano 2 dell’Inter! − TS

L’Italia u21 ha vinto contro la Turchia per 2-0 nell’ultima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Tante promesse, due dell’Inter

NUOVA ERA − Il nuovo corso dell’Italia u21 promette bene. Il CT Nunziata, promosso dall’Under 20, ha iniziato la sua era nella Nazionale under 21 con un pareggio contro la Lettonia 0-0 e una vittoria in Turchia per 2-0. Entrambe partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2025 in Slovacchia. In questo nuovo corso spiccano in particolare due ragazzi dell’Inter, girati in prestito tra San Gallo e Spezia: ovvero Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito. Ex compagni della Primavera e ora in Nazionale con l’obiettivo di ritornare in nerazzurro da protagonisti. L’attaccante del 2005 è stato autore di un assist al bacio martedì pomeriggio per la rete del momentaneo 1-0 di Miretti.

Fonte: Tuttosport − Alessia Scurati