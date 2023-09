Inter-Milan, Inzaghi ha già scelto la formazione per il derby – CdS

Poco più di quarantotto ore al derby Inter-Milan e non ci sono più dubbi di formazione per Inzaghi, almeno stando a quello che appare sul Corriere dello Sport in edicola quest’oggi.

LA QUARTA – Inter-Milan fa ripartire la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi nelle prime tre partite ha sempre messo la stessa formazione, dando continuità e con solo due nuovi dal calciomercato: Yann Sommer in porta e Marcus Thuram in attacco. Così sarà anche nel derby, la certezza del Corriere dello Sport, perché a meno di imprevisti Inzaghi le sue scelte le ha già fatte. Per le rotazioni ci sarà tempo, ossia dalla prossima settimana quando inizierà la Champions League con la trasferta in terra basca con la Real Sociedad. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan, secondo il Corriere dello Sport: Sommer; Darmian, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez.