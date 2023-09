Handanovic all’Inter in altre vesti? Ipotesi! E stasera si rivedrà − TS

Samir Handanovic potrebbe ritornare all’Inter in altre vesti. Il club gli ha proposto un ruolo istituzionale, sta a lui decidere. Intanto, staserà parteciperà ad un evento a tinte nerazzurre

COME BACK − Handanovic ha lasciato l’Inter a scadenza di contratto quest’estate, ma potrebbe presto farci ritorno in altre vesti: ovvero tramite un ruolo istituzionale. Questa la proposta del club al portiere, ormai prossimo al ritiro. Lo sloveno, infatti, voleva concedersi ancora un altro po’ di calcio giocato, ma le offerte arrivate non sono state di suo gradimento. Il suo sogno è quello di prendere il patentino per allenare. Intanto, la proposta dell’Inter c’è e lui la sta valutando. Occhio anche al possibile ruolo di coordinatore dei portieri. Stasera, l’ex capitano nerazzurro, che con l’ultima gara a Torino ha raggiunto Cordoba nella top ten dei più presenti (455 gare giocate), sarà ospite speciale alla festa della Curva Nord. Sarà omaggiato e insignito di una targa per quanto fatto in questi anni all’Inter.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino