Acerbi punta il recupero per l’Inter e… l’Italia: chiamata Spalletti – CdS

Acerbi è ancora fermo a zero minuti stagionali in gare ufficiali, complice l’infortunio che lo ha frenato nel precampionato. L’Inter lo aspetta, ma il Corriere dello Sport aggiunge anche un dettaglio in chiave Italia e Spalletti.

IL CONTATTO DIRETTO – Francesco Acerbi ha saltato le due partite dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina perché non aveva ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio accusato nel mese di agosto. Un problema che gli ha impedito di giocare nelle prime tre giornate con l’Inter, con Stefan de Vrij sempre al suo posto. Ora sta riprendendo la migliore forma, allenandosi ad Appiano Gentile, e Luciano Spalletti si è già mosso per capire se può contare su di lui. Il commissario tecnico ha parlato con Acerbi, annuncia il Corriere dello Sport, e se darà piene garanzie nelle prossime settimane sarà convocato per i due impegni di ottobre. L’Italia, fra un mese, giocherà contro Malta e Inghilterra per la settima e l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei. Assieme ad Acerbi dati come punti fermi dell’Inter nelle convocazioni di Spalletti Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Ossia i cinque convocati per la sosta appena finita.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania