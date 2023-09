Inter-Milan, Pioli ha solo un giocatore sicuro in attacco – CdS

Prosegue l’avvicinamento al derby Inter-Milan, sabato alle 18 si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali. Pioli ha avuto meno giocatori partiti in giro per il mondo, ma nonostante ciò sembra avere più dubbi di Inzaghi. È quanto afferma il Corriere dello Sport.

L’AVVERSARIO – Nel Milan che sabato alle 18 avrà il derby con l’Inter c’è solo una certezza in attacco per Stefano Pioli: è Rafael Leao. Nonostante non abbia trovato il gol nel 9-0 del Portogallo al Lussemburgo l’attaccante è in buone condizioni e – a livello di club – arriva dalla rete in rovesciata alla Roma due settimane fa. Peraltro, Rafael Leao stavolta c’è a differenza dell’andata delle semifinali di Champions League. Più dubbi per gli altri due in attacco, almeno per il Corriere dello Sport. Olivier Giroud è tornato da qualche giorno a Milano, sta facendo terapie ma non è ancora sicuro di esserci per Inter-Milan. Christian Pulisic sta tornando in queste ore dagli Stati Uniti, avrà da smaltire il fuso orario e avrà pochi allenamenti nelle gambe: non si esclude che giochi Samuel Chukwueze al suo posto.