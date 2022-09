L’Italia rialza la testa con Raspadori! 1-0 con l’Inghilterra: in campo tre dell’Inter

Torna a vincere l’Italia e lo fa in una sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Decisiva la rete di Giacomo Raspadori per l’1-0 finale. In campo tre giocatori dell’Inter, due per novanta minuti.

GRANDE VITTORIA – Vince l’Italia dopo una grandissima prestazione messa in mostra a San Siro contro l’Inghilterra. Dopo un primo tempo equilibrato, al 56′ l’Italia spreca un’occasione clamorosa con Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter al centro dell’area arriva in ritardo in scivolata sfiorando il gol del vantaggio. Rasoterra del suo compagno di squadra Federico Dimarco all’Inter, pescato però in posizione di fuorigioco. Al 68′ il gol di Giacomo Raspadori che aggancia magistralmente il pallone sul lancio di Bonucci, si accentra e calcia spiazzando Pope. All’88’ chiede il cambio Dimarco causa crampi, l’esterno dell’Inter protagonista di una grande partita. Novanta minuti per Barella e Francesco Acerbi. In panchina, invece, Alessandro Bastoni. Italia al secondo posto in classifica a quota 8 punti dietro l’Ungheria a quota 10 dopo la clamorosa vittoria in trasferta contro la Germania per 0-1.