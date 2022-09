Germania, clamorosa sconfitta per 0-1 contro l’Ungheria! Gosens spettatore

Vince l’Ungheria in trasferta 0-1 contro la Germania escludendo matematicamente i tedeschi dalla lotta al primo posto. Robin Gosens solo spettatore.

CLAMOROSA VITTORIA – Bastano appena diciassette minuti all’Ungheria per segnare il gol vittoria con Szalai in trasferta contro la Germania a cui è stato annullato un gol in fuorigioco con Timo Werner al 53′ per posizione di fuorigioco. Novanta minuti in panchina per Robin Gosens. Germania attualmente al terzo posto del girone di Nations League con 6 punti raccolti, dietro l’Italia a 8 (vedi QUI).