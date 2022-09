Gyasi: «Sconfitta in trasferta con l’Inter? Con il mister vogliamo migliorare»

Gyasi in un’intervista su Sky Sport ha parlato anche dello Spezia in trasferta, in particolare anche quella contro l’Inter a San Siro, terminata sul punteggio di 3-0 per l’Inter.

IN TRASFERTA – Gyasi parla così delle partite perse in trasferta: «Sconfitte in trasferta contro Inter, Juventus e Napoli? Cerchiamo con il mister di migliorare anche nelle partite disputare in trasferta, a partire dalla prossima. Gotti ha la sua idea di calcio, ci chiede aggressività e di giocare con il 3-5-2 abbastanza libero».