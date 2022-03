Italia U16, 3 giocatori dell’Inter convocati dal CT Zoratto: la lista completa

Sono 3 i giocatori dell’Inter convocati dal CT dell’Italia U16, Daniele Zoratto, per affrontare in una doppia amichevole la Germania.

LISTA COMPLETA – Come reso noto dal sito della FIGC, tutto sono 21 gli Azzurrini classe 2006 convocati dal CT dell’Italia Under 16, Daniele Zoratto, per le due amichevoli contro la Germania che si disputeranno alle ore 11 di sabato 26 e martedì 29 marzo all’Enwag Stadion di Wetzlar.

PROGRAMMA – I calciatori “si raduneranno martedì 22 marzo al Villaggio Azzurro di Novarello e il giorno seguente sosterranno le prime due sedute di allenamento per poi partire giovedì 24 alla volta della Germania“.

NERAZZURRI CONVOCATI – Tre i giocatori dell’Inter convocati: il portiere Francesco Tommasi, il difensore Alessio Chiesa e il centrocampista Daniel Fois.

LISTA COMPLETA – A seguire l’elenco completo dei giocatori convocati.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Alessio Chiesa (Inter), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Mattia Arrigoni (Atalanta), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Daniel Fois (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Federico Galli Ragnoli (Atalanta), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).

Fonte: Figc.it