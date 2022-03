Inter-Fiorentina, Inzaghi farà calcoli con i diffidati?

L’Inter domani alle 18 affronta la Fiorentina in un match chiave per rilanciarsi nella corsa scudetto. I nerazzurri hanno bisogno della vittoria per tornare a macinare punti. Simone Inzaghi studia il miglior schieramento tattico, ma farà calcoli sui tre diffidati?

DIFFIDATI – L’Inter ha bisogno dei tre punti come il pane. Domani contro la Fiorentina non c’è altro risultato per tenere vivo il sogno scudetto a fine stagione. Simone Inzaghi dovrà fare a meno sicuramente di de Vrij in difesa e probabilmente anche di Marcelo Brozovic in mezzo al campo che, secondo le ultime notizie, può sperare solo nella convocazione. Ma non solo. L’Inter ha tre giocatori in diffida: Bastoni, Vidal e Lautaro Martinez. Dopo la Fiorentina c’è la sosta e poi, al rientro, il big match con la Juventus all’Allianz Stadium. In caso di giallo domani per uno dei tre scatterebbe la squalifica per il match contro i bianconeri. Inzaghi farà calcoli oppure si giocherà il tutto per tutto domani?