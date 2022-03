Pioli: «Scudetto aperto a tutti. Milan primo per caso? Non ci interessa»

L’Inter domani affronta la Fiorentina alle 18 a San Siro. Un match chiave per i nerazzurri. L’Inter deve rimanere in scia del Milan e mettere pressione ai rossoneri che scenderanno in campo alle 20:45 contro il Cagliari. Ecco la conferenza stampa di Stefano Pioli.

CONFERENZA – L’Inter affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano alle 18:45. Nel posticipo di domani invece scende in campo il Milan di Pioli. Il tecnico dei rossoneri ha parlato poco fa in conferenza stampa.

Senza asterisco dell’Inter siete primi matematicamente, come avete vissuto questa settimana?

Settimana diversa perché è stata una settimana completa. Non abbiamo parlato della classifica, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Ho visto grande attenzione e partecipazione, è quello che mi aspettavo.

Come sta Ibrahimovic?

Sta sicuramente meglio. Una settimana piena di lavoro, sta bene, il minutaggio è aumentato.

Che cosa ha dato Giroud?

Ha dato sicuramente qualità. Ma se vogliamo fare 100, servirà che tutti diano il proprio contributo.

Davanti segnano solo Girodu e Leao, la crescita può arrivare dai gol degli altri?

Per chiudere le partite dobbiamo fare più gol. Dobbiamo continuare sulla solidità della squadra senza palla, è vero che non stiamo segnando tanto ma è vero anche che abbiamo i giocatori per segnare. I giochi sono aperti per tutti e la differenza la faranno i particolari.

Cosa significa essere padroni del proprio destino?

Tutti sono padroni del nostro destino. Mancano 9 partite e virtualmente abbiamo solo un punto di vantaggio sull’Inter. I giochi sono aperti per tutti, noi vogliamo domani vincere domani con il Cagliari che due settimane fa ha fermato il Napoli. Sono tutte situazioni che ci costringono ad essere molto concentrati.

Sei preoccupato dalla tenuta atletica?

Stiamo lavorando per mantenere questo livello, la squadra sta bene dal punto di vista mentale e quando sta bene di testa allora c’è anche la condizione fisica giusta.

Sente fastidio quando dicono che il Milan è primo per caso? Come si spiega il calo nei secondi tempi?

Parto dalla seconda. Con l’Empoli abbiamo sbagliato la gestione della palla, buttando via qualche pallone. Hai detto ‘grandi parata di Maignan’ ma io ne ricordo una. Dobbiamo essere sempre pericolosi. Quello che dicono fuori su di noi non ci interessa, noi siamo concentrati su noi stessi. Vogliamo continuare a migliorare e poi vedremo.

Con ieri si è chiusa la settimana delle coppe con un bilancio non soddisfacente per l’Italia. Siamo messi così male? Domani comincia un nuovo campionato, quali sono le qualità che deve avere il Milan?

Sicuramente non avere per tanti anni consecutivi una squadra ai quarti di finale di Champions League non è un buon segnale. Lo abbiamo vissuto nel nostro girone: Atletico Madrid e Liverpool sono ai quarti. Non ci manca tantissimo, ma qualcosa dal punto di vista della mentalità e del ritmo sì. Come qualità dobbiamo puntare sull’energia positivi.

Hai parlato di correttezza per lo svolgimento del campionato, ma anche gli episodi?

Non mi piace parlare degli arbitri. Dobbiamo vincere tante partite ma poi quelli che saranno altri errori non ci toccheranno.

E’ preoccupato da Ibrahimovic con la Svezia?

Se si sente bene, nonostante la corsa scudetto, deve andare. Per la sua condizione giocare è importante, convinto lui convito io 100%.

Trovarsi primi in classifica che morale dà alla squadra?

La squadra l’ho vista concentrata e molto attenta, ma anche molto serena. Non ho visto niente di diverso ma perché non è cambiato niente. La partita di domani è fondamentale. Per le prime quattro ogni partita è decisiva. La vittoria più importante è quella che deve arrivare.

Lo scudetto per il Milan è un desiderio, come lo sta vivendo?

Con grande attenzione e concentrazione. Le trappole e gli ostacoli sono tanti. Ci sono troppe partite e se pensiamo troppo avanti perdiamo il focus su domani.

Molti giocatori erano d’argento, ora sono oro. Che pietra filosofa ha?

Il merito è di Massara e Maldini ma anche della disponibilità dei miei giocatori.