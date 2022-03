Uruguay, Vecino tra i convocati per i prossimi due match: la lista completa

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, è stato convocato da Diego Alonso, CT dell’Uruguay, per i prossimi due impegni della Celeste.

CONVOCAZIONI – La Nazionale dell’Uruguay ha reso noto tramite il proprio account Twitter la lista dei convocati per i prossimi impegni della Celeste. La selezione sudamericana sfiderà il Perù il prossimo 24 marzo e il Cile il prossimo 29 marzo. Si tratta di partite valide per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, è uno dei convocati dal CT Diego Alonso. A seguire la lista dei convocati completa.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎 Lista de convocados por @AlonsoDT para la última doble fecha de Eliminatorias. 🆚🇵🇪 (24/3)

🆚🇨🇱 (29/3)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/I6dwmDQ1YN — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 17, 2022

Fonte: Twitter Nazionale Uruguay