Italia terza in UEFA Nations League: per Dimarco non soltanto il gol

L’Italia batte 2-3 l’Olanda a Enschede e chiude l’UEFA Nations League al terzo posto. Dimarco apre le marcature andando in gol dopo neanche sei minuti (vedi articolo), protagonista anche nella ripresa. In tutto quattro in campo dell’Inter su cinque.

FINALINA – L’Italia chiude la stagione prendendosi almeno il terzo posto in UEFA Nations League. Dopo la sfortunata sconfitta di giovedì per 2-1 contro la Spagna gli Azzurri superano 2-3 l’Olanda padrona di casa, sempre a Enschede. Al 6′ è Federico Dimarco a sbloccare la situazione, con un bel sinistro su colpo di tacco di Giacomo Raspadori. Per il laterale dell’Inter, titolare così come Francesco Acerbi e Denzel Dumfries, è il secondo gol in dieci presenze con l’Italia dopo quello dello scorso 26 settembre all’Ungheria. Al 20′ raddoppia Davide Frattesi, sfruttando un rimpallo per trovarsi davanti a Justin Bijlow. C’è un lungo check al VAR per possibile controllo di mano, ma in realtà lo fa col petto. L’Olanda manca nel primo tempo l’1-2 con Cody Gakpo, che manda a lato solo davanti a Gianluigi Donnarumma, ma lo trova al 68′ con una botta potente di Steven Bergwijn dopo aver messo a sedere proprio Dimarco. Quest’ultimo, pur stanchissimo, al 72′ recupera il pallone dal quale nasce il tris di Federico Chiesa, che entra in area da sinistra e segna con un tocco preciso. Due minuti dopo Dimarco lascia il posto a Leonardo Spinazzola, mentre all’85’ Nicolò Barella entra al posto di Marco Verratti. A un minuto dal 90′ accorcia Georginio Wijnaldum su assist centrale di Frenkie de Jong. Poi Barella nel lunghissimo recupero (10’) si fa ammonire (come prima Acerbi e Dimarco) per aver fermato la battuta rapida di una punizione. Dei quattro dell’Italia non gioca solo Matteo Darmian, stasera alle 20.45 Croazia-Spagna assegna il trofeo con Marcelo Brozovic.