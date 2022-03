Italia, oggi al Barbera (tutto esaurito) la prima di due partite da non fallire

L’Italia allenata da Roberto Mancini questa sera al Renzo Barbera di Palermo riceverà la spinta dei suoi tifosi per la prima di due partite da non fallire per l’ingresso al Mondiale in Qatar.

TUTTO ESAURITO – Palermo riabbraccia la Nazionale italiana di calcio. L’ultima volta risale alla goleada con l’Armenia del novembre 2019 (finita 9-1). L’Italia questa sera in vista della sfida contro la Macedonia del Nord, riceverà la spinta dello stadio Renzo Barbera con la capienza al 100% per la prima volta dopo il lockdown. Tutto esaurito allo stadio e biglietti sold out, questa sera si giocherà la prima di due partite da non fallire minimamente per non ripetere quanto fatto l’ultima volta.