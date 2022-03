Mancini battezza la “nuova” coppia difensiva: prova di coraggio per Bastoni – CdS

Roberto Mancini, in piena emergenza in difesa, oggi battezza la nuova coppia di centrali, sperando intanto nel recupero di Giorgio Chiellini. Il Commissario Tecnico sia aspetta molto da Alessandro Bastoni e dal suo collega oggi.

IN DIFESA – Roberto Mancini in vista di Italia-Macedonia del Nord per i playoff di Qualificazione al mondiale, proverà una coppia di difensori inedita rispetto il solito. Figlia soprattutto delle assenze e dell’emergenza in difesa. Ricordiamo Leonardo Spinazzola e Di Lorenzo infortunati, per quanto riguarda i terzini. Out anche Leonardo Bonucci e soprattutto il veterano, Giorgio Chiellini. L’esperto difensore juventino è in ripresa ma il tecnico non vuole rischiare e al massimo sarà schierato eventualmente per la partita decisiva per l’ingresso al Mondiale. La coppia difensiva, oggi, sarà formata da Gianluca Mancini (in vantaggio su Acerbi), e l’interista Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

