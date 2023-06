Italia-Norvegia U21, Bellanova confermato ancora dal primo minuto

Alle ore 20.45 giocherà l’Italia Under 21 contro la Norvegia per la partita decisiva per la qualificazione alla fase successiva degli Europei. Il giocatore dell’Inter Raoul Bellanova partirà titolare.

INIZIO – Raoul Bellanova partirà per la terza volta consecutiva da titolare per l’Italia Under 21 contro la Norvegia all’ultima giornata dei gironi degli Europei di categoria. Il giocatore dell’Inter e i suoi compagni azzurri hanno un bisogno assoluto di 3 punti per qualificarsi alla fase successiva della competizione, potrebbe anche non bastare il successo in caso di vittoria a determinate condizioni della Svizzera con la Francia. Panchina per il classe 2002 di proprietà dell’Inter Lorenzo Pirola.