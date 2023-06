Bisseck out dagli Europei U21, delusione per la Germania

Delusione totale per la Germania Under 21, che esce ai gironi incredibilmente agli Europei di categoria. La squadra di Yann Bisseck perde anche con l’Inghilterra per 2-0.

SCONFITTA – La Germania Under 21 ha perso anche quest’oggi contro l’Inghilterra con il risultato di 2-0. Yann Bisseck e i suoi compagni vengono così eliminati dagli Europei di categoria senza neanche una vittoria. Due sconfitte ed un pareggio, arrivato per altro alla prima giornata con Israele grazie alla rete del probabile futuro difensore dell’Inter. Nel match di questo pomeriggio non c’è stata storia, l’Inghilterra ha chiuso la pratica in venti minuti nonostante fosse già qualificata. Il primo gol lo ha segnato Cameron Archer al 4′, poi ha raddoppiato Harvey Elliott del Liverpool al minuto 21.