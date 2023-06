Brozovic, l’Al-Nassr ci riprova! Zanotti rinnova. Ausilio torna a Londra | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Ancora occhi sulla situazione di Marcus Thuram, dubbi sulla data del suo primo allenamento con la maglia dell’Inter. Al-Nassr ci riprova con Brozovic, Piero Ausilio partito per Londra per André Onana e Cesar Azpilicueta. Nessun via libera dal Chelsea per lo spagnolo. Tanto altro in questa lunga giornata di mercato.

TG IN NERAZZURRO – Marcus Thuram ha firmato il contratto che lo legherà fino al 2028 con l’Inter. L’Al-Nassr ci sta riprovando con Marcelo Brozovic, chiesto un incontro con il giocatore ma ancora nessuna risposta. Il Barcellona non ha disponibilità economiche per l’operazione. Piero Ausilio è partito per Londra per la questione André Onana con il Manchester United, in attesa di capire anche la situazione di David de Gea. Viaggio in Inghilterra inoltre per Cesar Azpilicueta, con cui già c’è un accordo per il contratto. Il Chelsea non lo lascia per ora andare. Mattia Zanotti è stato oggi in sede per il rinnovo del contratto per altri due anni. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di mercoledì 28 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

