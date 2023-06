VIDEO IN – Zanotti fuori dalla sede dell’Inter: «Ho rinnovato! Sul futuro…»

Zanotti ha appena rinnovato il suo contratto con l’Inter per altri due anni. Lo ha confermato lui stesso fuori dalla sede del club. Di seguito il video dell’intervista del nostro inviato Roberto Novella.

RINNOVO – Mattia Zanotti fuori la sede dell’Inter ha parlato così: «Ho rinnovato il contratto con l’Inter per altri due anni. Abbiamo parlato di questo e basta. Sono contento di continuare questo percorso. San Gallo? Non so ancora niente, poi parleremo con la società. Non so se andrò in prestito, c’è ancora tempo. Non ho ancora parlato con il mister, magari parlerò in futuro. Consigli in prima squadra? Un po’ tutti quelli che fanno il mio ruolo, da Darmian a Dimarco, ma anche dallo stesso Bellanova che stiamo vedendo che giocatore è all’Europeo. Il mio sogno è quello di giocare fisso in prima squadra, speriamo un giorno di farlo».

IN NAZIONALE – Zanotti parla anche dell’esperienza con l’Under-20 dell’Italia durante il Mondiale: «È stato emozionante, ci siamo presi i complimenti che ci meritavamo perché abbiamo fatto un grande percorso».

Fonte video: inviato Inter-News.it – Roberto Novella