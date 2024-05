Serie A, oggi anche ‘mezzo’ calendario! Date festa Inter in arrivo

Oggi inizia la terzultima giornata di Serie A, ma c’è da pensare anche alla prossima. Questo perché, in giornata, sarà reso noto il calendario con le date dlele partite. Fra cui la festa scudetto dell’Inter.

IL PROGRAMMA – Il calendario di Serie A è noto fino alla terzultima giornata, che inizia stasera alle 20.45 con Frosinone-Inter. Il resto è un mistero, almeno al momento. Questo per via della qualificazione di Atalanta e Fiorentina alle finali delle coppe europee, che ha tenuto aperti tanti fronti e reso impossibile sistemare in anticipo la programmazione. Peraltro, proprio le due squadre devono ancora recuperare la partita della ventinovesima giornata, non disputata il 18 marzo per il malore che ha poi portato alla tragica scomparsa del DG viola Joe Barone. E, considerati gli incastri, non sarà possibile giocarla prima del 2 giugno. A una settimana dalla fine ufficiale della Serie A. Intanto, però, oggi si renderà noto il calendario della penultima giornata. Quella con Inter-Lazio, ossia la festa scudetto per la squadra di Simone Inzaghi. Che dovrebbe essere nel pomeriggio di sabato o domenica, proprio per permettere al meglio le celebrazioni.

SERIE A – TRENTASETTESIMA GIORNATA

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

Il calendario dell’ultima giornata, con Verona-Inter, sarà reso noto lunedì 20 maggio.