L’Al-Nassr accetta le condizioni di Brozovic, manca ancora il sì

Niente da fare ancora per la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Arrivano le ultime indiscrezioni da Matteo Moretto, giornalista di Relevo.

AGGIORNAMENTI – Marcelo Brozovic ha alzato la richiesta di ingaggio per accettare la destinazione Al-Nassr, ma il club arabo incredibilmente ha acconsentito. Il giocatore continua ad avere dubbi e non ha ancora dato il via libera, perciò la trattativa è per ora bloccata. C’è stato un incontro tra l’Al-Nassr e i rappresentanti di Brozovic, il calciatore non si è presentato e posticipa il tutto in attesa del Barcellona di Xavi. L’Inter rimane con il mercato fermo, senza la cessione nient’altro si può muovere.