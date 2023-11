Italia, Macedonia del Nord e Ucraina: 2 interisti come Donnarumma − CdS

L’Italia si appresta a disputare due partite decisive per l’ingresso a Euro 2024. Domani con la Macedonia del Nord e lunedì contro l’Ucraina. Spalletti prepara due nazionali, con Donnarumma e due dell’Inter sempre presenti.

SICUREZZE − Vigilia di Italia-Macedonia del Nord, sfida fondamentale per le qualificazioni ad Euro 2024. Agli azzurri mancano quattro punti per staccare il pass verso la Germania. Dunque vincendo domani a Roma, avrebbero poi la possibilità di giocare per due risultati su tre lunedì sera a Leverkusen (campo neutro) contro l’Ucraina. Luciano Spalletti prepara due nazionali. In entrambe, tre saranno le certezze: Gigio Donnarumma tra i pali, Francesco Acerbi e Nicolò Barella in difesa e a centrocampo. I due dell’Inter saranno, infatti, come riferisce il Corriere dello Sport, gli unici due giocatori di movimento sicuri del posto da titolare in entrambe le partite. Con Bastoni out, oggi gli esami, la colonia nerazzurra si è leggermente ridotta. Domani peraltro, tre quarti della difesa sarà però di marca Inter: Darmian, lo stesso Acerbi e Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania