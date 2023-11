Bastoni, Inter in apprensione: oggi gli esami! Una speranza − TS

In mattinata esami medici per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter sotto osservazione dopo lo stop con la Nazionale italiana. Cresce la preoccupazione.

STOP – Nelle prossime ore, come raccolto da Tuttosport, Alessandro Bastoni, insieme allo staff medico dell’Italia, si sottoporrà ad alcuni esami strumentali dopo lo stop fisico accusato nell’allenamento di ieri. La speranza per l’Inter e la Nazionale è che si possano escludere lesioni al polpaccio destro. Se gli esami clinici andranno bene e quindi non saranno riscontrati lesioni, l’assenza di Bastoni è comunque certa nelle due gare dell’Italia contro Macedonia del Nord e contro l’Ucraina. Una grossa tegola per la difesa azzurra che ha già detto addio a Scalvini, Toloi e Calabria. Una preoccupazione in più anche per Simone Inzaghi in vista della gara contro la Juventus del 26 novembre. Per la difesa di Spalletti invece, c’è già la soluzione a Coverciano: si parla di una coppia difensiva composta da Alessandro Buongiorno e Federico Gatti.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini