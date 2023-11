Italia-Macedonia del Nord, la probabile formazione: tanta Inter − TS

L’Italia scende in campo per due gare delicate in vista di Euro2024. Gli azzurri giocheranno con una formazione ricca di novità. La probabile contro la Macedonia del Nord. Presenza Inter massiccia.

PROBABILE − L’Italia di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo in vista di due partite delicatissime contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli Azzurri, scrive Tuttosport nell’edizione odierna, si affideranno al tridente formato da Federico Chiesa a sinistra e uno tra Politano e Berardi a destra: al centro invece, una sola maglia da titolare con Raspadori e Scamacca a giocarsi il posto. A centrocampo quasi sicura la presenza di Barella, Jorginho e Bonaventura. In difesa invece, vista l’assenza di Bastoni, andrà Darmian e uno tra Gatti e Buongiorno, poi Acerbi e Dimarco. In porta resta confermato Donnarumma. Nell’undici scelto da Spalletti si vedrà sicuramente tanta Inter con i nerazzurri che dominano in difesa e che dicono la sua con la presenza di Nicolò Barella. In attacco il tecnico ex Napoli è pronto a dare un’occasione a testa: l’attaccante del Napoli favorito alla maglia da titolare domani contro la Macedonia del Nord e quello dell’Atalanta lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.