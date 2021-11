Italia, dopo Bastoni altre due defezioni: convocato Zappacosta

Lunedì l’Italia di Roberto Mancini si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. Gli azzurri devono però fare i conti con i numerosi infortuni che hanno costretto il CT a delle sostituzioni

SITUAZIONE – Non solo Alessandro Bastoni (leggi le ultime sul difensore dell’Inter), Roberto Mancini perde altri due difensori in vista della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord. In vista dell’impegno a Belfast infatti hanno lasciato il ritiro azzurro Davide Calabria per un problema al polpaccio e Cristiano Biraghi per problemi personali. Convocato in sostituzione Davide Zappacosta. Resta quindi ad Appiano Gentile Federico Dimarco, convocato invece nella pausa nazionali di ottobre.