Bastoni lascia il gruppo dell’Italia! Torna all’Inter prima per l’infortunio

Ne avevamo parlato ieri sera (vedi articolo) e pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità: Bastoni lascia il ritiro dell’Italia. Come raccolto da Inter-News.it, il difensore torna all’Inter dove sarà curato per l’infortunio subito nel derby.

NON CE LA FA – Alessandro Bastoni ieri era in tribuna per Italia-Svizzera e questo era un campanello d’allarme sulle sue condizioni fisiche. Il difensore ha appena lasciato il gruppo degli Azzurri e non farà parte della trasferta in Irlanda del Nord, dove lunedì (ore 20.45) la Nazionale si giocherà l’accesso ai Mondiali. Bastoni torna all’Inter, come raccolto da Inter-News.it sarà valutato dallo staff medico del club per verificarne le condizioni, dopo il problema accusato nel derby. Questo soprattutto in vista della partita di domenica 21 contro il Napoli. Già da ieri con l’Italia era fra i convocati Gian Marco Ferrari, di fatto il suo sostituto. Senza Bastoni il gruppo dell’Inter con la Nazionale si riduce al solo Nicolò Barella, pure lui non al meglio come visto con la Svizzera.