Italia-Austria, Mancini non rinuncia a Barella. Bastoni dalla panchina?

Mancano due giorni ad Italia-Austria, partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Pochi dubbi di formazione per il CT Mancini. Barella sicuro di un posto a centrocampo. Bastoni dalla panchina?

LA PROBABILE – Italia-Austria si avvicina. La gara, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, è in programma sabato alle 21. Mancini, CT degli azzurri, ha pochi dubbi di formazione: in campo andranno i migliori 11 possibili. Chiellini, infortunatosi nel corso della sfida con la Svizzera, potrebbe non recuperare. Al suo posto dovrebbe esserci Acerbi, con l’interista Bastoni che si accomoda in panchina. Barella, l’altro nerazzurro, sarà invece regolarmente in campo assieme a Jorginho ed uno tra Verratti e Locatelli. In attacco si rivedrà il tridente titolare: Berardi ed Insigne a supporto di Immobile. Di seguito la probabile formazione degli azzurri.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.