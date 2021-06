Sconcerti: «Azionariato popolare Inter, dico sì. Progetto adatto a Milano»

Mario Sconcerti ha parlato del progetto di azionariato popolare di Interspac a sostegno dell’Inter: il pensiero del giornalista.

PROGETTO – Queste le parole di Mario Sconcerti all’interno del canale Spreaker di “Calciomercato.com”. «Sono d’accordissimo con quei tifosi dell’Inter che stanno cercando di diventare associazione e quindi entrare nella società. Non solo è un progetto che ha già dimostrato di poter esistere, ma è anche il più adatto a una città come Milano e il più vicino al nostro tempo».

SOLUZIONE DEFINITIVA – Sconcerti ha proseguito. «Credo semmai vada pensato come soluzione definitiva, complessiva, non solo come azione di controllo sull’azienda di maggioranza. E’ maturo il tempo in cui le città tornino a essere proprietari dei propri simboli identitari. E che la gente smetta di sognare a spese degli altri, ma contribuisca direttamente ai propri sogni».

MILANO – Sconcerti ha concluso. «I modi sono molti e possono coinvolgere gli acquisti stessi di giocatori intesi come singoli fondi di investimento. Non dimenticherei nemmeno il terribile obolo diretto. Un euro al giorno da duecentomila persone per trecento giorni l’anno fanno sessanta milioni a stagione. Il problema sono le aziende di base, le Fondazioni di Real e Barcellona o le tre aziende madri del Bayern che hanno il 9 per cento ciascuna e mettono il vero contante, Allianz, Adidas e Audi. Come avere Fiat, Generali e Armani nella stessa società. Ma se c’è una città che lo può pensare è una squadra di una città come Milano. Auguri».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti