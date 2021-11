Inter in nazionale, il minutaggio dei 14: più infortunati (4) che gol (1)

È finalmente finita la sosta per le nazionali, non se ne poteva più! Stanotte con Argentina-Brasile (vedi articolo) e Cile-Ecuador che ha visto Vidal espulso e Sanchez infortunato (vedi articolo) si sono chiusi gli impegni per i giocatori dell’Inter nel 2021. Purtroppo, rispetto al solito, i viaggi riprenderanno a fine gennaio, per una nuova (evitabilissima…) sosta aggiuntiva. Questo il minutaggio dei quattordici nerazzurri, con un solo gol e gli infortuni anche per Bastoni, de Vrij e Dzeko.



INTER IN NAZIONALE – PARTITE NOVEMBRE 2021

NICOLÒ BARELLA – Italia-Svizzera 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 12 novembre a Roma, Italia) 69 minuti; Irlanda del Nord-Italia 0-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 15 novembre a Belfast, Irlanda del Nord) 64 minuti. Totale: 133 minuti a seguito di 2 presenze

ALESSANDRO BASTONI – Italia-Svizzera 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 12 novembre a Roma, Italia) 69 minuti. Totale: 0 minuti

MARCELO BROZOVIC – Malta-Croazia 1-7 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 11 novembre a Ta’ Qali, Malta) 45 minuti e 1 autogol; Croazia-Russia 1-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – domenica 14 novembre a Spalato, Croazia) 90 minuti. Totale: 135 minuti e 1 autogol a seguito di 2 presenze

IVAN PERISIC – Malta-Croazia 1-7 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 11 novembre a Ta’ Qali, Malta) 54 minuti e 1 gol; Croazia-Russia 1-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – domenica 14 novembre a Spalato, Croazia) 90 minuti. Totale: 144 minuti e 1 gol a seguito di 2 presenze

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Gibilterra 6-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 13 novembre a Istanbul, Turchia) 82 minuti; Montenegro-Turchia 1-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – martedì 16 novembre a Podgorica, Montenegro) 90 minuti. Totale: 172 minuti a seguito di 2 presenze

JOAQUIN CORREA – Uruguay-Argentina 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 12 novembre a Montevideo, Uruguay) 35 minuti; Argentina-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 17 novembre a San Juan, Argentina) 45 minuti. Totale: 80 minuti a seguito di 2 presenze

LAUTARO MARTINEZ – Uruguay-Argentina 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 12 novembre a Montevideo, Uruguay) 55 minuti; Argentina-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 17 novembre a San Juan, Argentina) 45 minuti. Totale: 100 minuti a seguito di 2 presenze

STEFAN DE VRIJ – Montenegro-Olanda 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 13 novembre a Podgorica, Montenegro) 90 minuti *. Totale: 90 minuti a seguito di 1 presenza

DENZEL DUMFRIES – Montenegro-Olanda 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 13 novembre a Podgorica, Montenegro) 90 minuti; Olanda-Norvegia 2-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – martedì 16 novembre a Rotterdam, Olanda) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

EDIN DZEKO – Bosnia-Finlandia 1-3 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 13 novembre a Zenica, Bosnia) 0 minuti. Totale: 0 minuti

ALEXIS SANCHEZ – Paraguay-Cile 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 11 novembre ad Asuncion, Paraguay) 90 minuti; Cile-Ecuador (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 17 novembre a Santiago de Chile) 36 minuti. Totale: 126 minuti a seguito di 2 presenze

ARTURO VIDAL – Paraguay-Cile 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 11 novembre ad Asuncion, Paraguay) 84 minuti; Cile-Ecuador (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 17 novembre a Santiago de Chile) 13 minuti e 1 espulsione. Totale: 97 minuti e 1 espulsione a seguito di 2 presenze

MILAN SKRINIAR – Slovacchia-Slovenia 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 11 novembre a Trnava, Slovacchia) 90 minuti; Malta-Slovacchia 0-6 (Qualificazioni Mondiali 2022 – domenica 14 novembre a Ta’ Qali, Malta) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

MATIAS VECINO – Uruguay-Argentina 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 12 novembre a Montevideo, Uruguay) 64 minuti; Bolivia-Uruguay 3-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – martedì 16 novembre a La Paz, Bolivia) 45 minuti. Totale: 109 minuti a seguito di 2 presenze

* sostituito al 90′