Dzeko sarà protagonista in Inter-Napoli ma ancora a parte con Bastoni – CdS

Dzeko ce la farà a essere in campo in Inter-Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’allarme infortunio sembra ormai rientrato. Ancora a parte anche Bastoni

ALLARME RIENTRATO – Il fastidio al flessore di Edin Dzeko non preoccupa più di tanto. Anche se, ieri, insieme ad Alessandro Bastoni, il centravanti bosniaco ha lavorato sul campo in maniera differenziata rispetto agli altri compagni. Nonostante ciò, secondo quanto assicurato dal giornalista Andrea Ramazzotti sulle pagine del Corriere dello Sport, Dzeko domenica sarà uno dei protagonisti di Inter-Napoli a San Siro. L’Inter non può rinunciare al suo numero 9. Da capire, comunque, se già oggi Dzeko e lo stesso Bastoni rientreranno in gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

.