Inter in nazionale: giorno di riposo in Europa, ma c’è spazio per Hakimi

L’Inter ha visto di nuovo cambiare i giocatori in nazionale: tornano dieci, niente Under-21 per Pinamonti (vedi articolo). Oggi giorno di riposo per le selezioni europee, ma c’è Hakimi in campo.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 26 MARZO 2021

ACHRAF HAKIMI – Mauritania-Marocco (Qualificazioni Coppa d’Africa 2023 – 5ª giornata Gruppo E) ore 20 a Nouakchott, Mauritania