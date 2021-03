Bologna-Inter, Mihajlovic riprende oggi dopo il riposo: ne ha undici in meno

Bologna-Inter comincia ad avvicinarsi: otto giorni alla prossima partita. Ieri Mihajlovic ha dato un giorno di riposo alla squadra, si riprende stamattina.

BOLOGNA-INTER, -8 – Dopo un giovedì libero, il Bologna si ritrova oggi alle ore 11.30 a Casteldebole per riprendere la preparazione. Sinisa Mihajlovic è privo di undici giocatori: ai dieci già noti negli scorsi giorni (vedi articolo) si è aggiunto anche Ibrahima Mbaye, con l’ex Inter chiamato in extremis dal Senegal. Uno in più di Antonio Conte, che con il forfait di Andrea Pinamonti è tornato ad avere dieci assenti nazionali (vedi articolo). Non manca più tantissimo alla partita: al Dall’Ara squadre in campo sabato 3 aprile alle ore 20.45. Da ricordare che nei rossoblù sarà squalificato un altro ex, Rodrigo Palacio.