Pinamonti, cambio di programma: resta all’Inter, niente Italia Under-21

Pinamonti non prenderà parte alle prossime due partite dell’Italia Under-21 agli Europei di categoria. Contrariamente a quanto si è detto ieri (vedi articolo) non è arrivato il via libera dell’UEFA: l’attaccante resta all’Inter.

UNO IN MENO – Tornano a essere dieci i giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive nazionali: nuovo stop per Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 era il prescelto dell’Italia Under-21 per sostituire Samuele Ricci, che ha dovuto dare forfait due giorni fa. Come appurato da Inter-News.it la FIGC ha chiesto l’autorizzazione per reinserire Pinamonti in lista (inizialmente, complice il blocco dell’ATS di giovedì scorso, era uscito dai convocati con Lorenzo Colombo al suo posto), ma oggi l’UEFA non ha approvato la richiesta. Questo significa che gli Azzurrini di Paolo Nicolato, contro la Spagna sabato e contro la Slovenia martedì prossimo, avranno solo ventidue giocatori in lista (meno gli squalificati). Pinamonti, invece, rimarrà a disposizione di Antonio Conte e si allenerà ad Appiano Gentile.