Mancini ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Italia-Irlanda del Nord 2-0 (vedi articolo). In vista della prossima sfida, domenica alle ore 20.45 in Bulgaria, il commissario tecnico degli Azzurri fa capire che potrebbe anche schierare Sensi titolare.

DA ESCLUSO A TITOLARE? – Roberto Mancini preannuncia delle novità di formazione per Bulgaria-Italia di domenica sera: «Qualcosa cambieremo domenica, perché comunque abbiamo bisogno di giocatori freschi. Anche se cambiamo quattro o cinque giocatori non dovrebbe cambiare assolutamente nulla, quindi penso che cambieremo qualcosa. Siamo tutti un po’ stufi di giocare senza spettatori, manca quella adrenalina: è fondamentale avere pubblico, questo oramai si comincia anche a sentire».

COME SOSTITUIRLO? – In questa serie di partite delle nazionali all’Italia manca Jorginho, non al meglio a livello fisico. Mancini parla dei suoi possibili rimpiazzi: «L’assenza di Jorginho? È un giocatore diverso, chiaramente è un giocatore di ruolo: nasce play. Però Manuel Locatelli oggi ha fatto quello che doveva fare, ha fatto un’ottima partita. Abbiamo provato Matteo Pessina, che è fresco e molto intelligente: può fare qualsiasi ruolo. Abbiamo per la prossima Matteo Ricci, che è un play, e Stefano Sensi che può fare il play: valutiamo le condizioni loro e decidiamo per domenica».