Inter in nazionale: finalmente si finisce! Oggi 4 su 5 in contemporanea

Finalmente è l’ultimo giorno degli impegni in nazionale per i giocatori dell’Inter. Ieri hanno fatto gol Perisic (vedi video) e di nuovo Skriniar (vedi video), oggi in campo i restanti cinque. Tutti alla stessa ora, tranne Radu che anticipa: di seguito il programma.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, STEFANO SENSI – Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo C) ore 20.45 a Vilnius, Lituania

CHRISTIAN ERIKSEN – Austria-Danimarca (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo F) ore 20.45 a Vienna, Austria

IONUT ANDREI RADU – Armenia-Romania (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo J) ore 18 a Yerevan, Armenia