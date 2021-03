VIDEO – Perisic, gol facile facile in Croazia-Malta! Tap-in vincente al 62′

Serata di gol nerazzurri nelle gare di Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Dopo Skriniar, anche Ivan Perisic ha trovato la via della rete in Croazia-Malta: ecco il video dell’azione.

PUNTUALE – Ivan Perisic ha sbloccato la gara di Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 Croazia-Malta. L’esterno dell’Inter si è fatto trovare pronto, al centro dell’area di rigore, con un tap-in vincente al 62′ (vedi articolo). Dopo un’azione prolungata degli uomini di Zlatko Dalic, il terzino sinistro Borna Barisic ha calibrato il traversone trovando solo, a centro area, proprio Perisic, che si era inserito con grande puntualità e non ha sbagliato da pochi passi. Dopo Milan Skriniar (QUI il video), l’ex Bayern Monaco e Wolfsburg prosegue la serata di gol-nazionali targati Inter. Di seguito il gol tratto dall’account YouTube “AnteCroatiaBro”.