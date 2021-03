Luca Castellazzi è sicuro: Suning non abbandonerà l’Inter in malo modo. L’ex portiere, ospite di “Sportitalia Mercato”, commenta le questioni societarie dopo che ieri la proprietà ha dato messaggi di continuità (vedi articolo).

TUTTO NELLA NORMA – Luca Castellazzi non vede Suning pronta ad abbandonare l’Inter: «Parlare di fuga secondo me no. Anche perché un’eventuale vittoria dello scudetto creerebbe ancora più attenzione sull’Inter e la renderebbe più attraente. Finalmente la proprietà si è esposta, con parole che i tifosi si aspettavano. Al di là dei giocatori, che assieme ad Antonio Conte hanno fatto scudo, i tifosi non erano tranquilli. Queste sono parole chiare, che danno serenità sul futuro. L’Inter può diventare ancora più attraente: un’eventuale vittoria dello scudetto darebbe ancora più valore».