VIDEO – Skriniar, gol vincente in Slovacchia-Russia: grande elevazione!

Secondo gol consecutivo per Skriniar in queste Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, al 38′ del match Slovacchia-Russia (al momento sull’1-0). Ecco il video del gol del difensore nerazzurro.

CERTEZZA – Milan Skriniar ha trovato il secondo gol consecutivo, con la maglia della Slovacchia, nel girone di Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Dopo quello siglato nel 2-2 contro Malta (QUI il video), il difensore dell’Inter è andato in rete al 38′ del match con la Russia. Dopo un calcio d’angolo di Robert Mak, Il classe ’96, lasciato colpevolmente libero in area di rigore dalla difesa avversaria, ha staccato col tempo giusto e trovato l’angolino vincente per battere il portiere Shunin. Ecco il video della rete di Skriniar in Slovacchia-Russia di questa sera, tratto dall’account YouTube “AMİN MİRMƏMMƏDOV”.