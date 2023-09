Immobile: «Vogliamo lavorare. Prossima partita fondamentale»

L’Italia non ha dato il meglio di sé, il secondo tempo è totalmente da cancellare. Ciro Immobile lo sa e lo dice su Rai Sport in seguito al pari contro la Macedonia del Nord.

SERATA NO – Ciro Immobile non molla nonostante il pari: «È un momento in cui bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così. Oggi un tiro in porta e un gol. Nel primo tempo siamo stati bravi a creare occasioni, a mettere qualche giocatore davanti al portiere per fare gol. Questo è un momento così purtroppo, dobbiamo rifarci martedì per forza perché sarà una partita per noi a questo punto fondamentale. Vogliamo e dobbiamo lavorare duro».