Jeda: «Lautaro Martinez simbolo dell’Inter. Da recuperare…»

Il derby si avvicina sempre di più, Inter e Milan si scontreranno il 16 settembre a San Siro alle ore 18. Jeda individua su Sportitalia il volto dei nerazzurri, Lautaro Martinez.

VOLTO – Jeda sottolinea la presenza di una questione in casa Inter: «Il problema sarà il fuso orario, il viaggio per tornare a Milano. La partita con Bolivia è delicata da un punto di vista fisico, bisognerà fare un lavoro di grande recupero per Lautaro Martinez che è importante anche per l’Argentina. Lui gioca con Scaloni, poi deve tornare a Milano per una partita decisiva per Inter e Milan. Il 10 è il punto di forza dei nerazzurri, è il giocatore simbolo in questo momento e capitano della squadra. Lo staff deve far di tutto per recuperarlo al massimo»