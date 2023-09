Spalletti: «Siamo squadra forte. Tornare al livello della storia»

Luciano Spalletti commenta il pareggio clamorosamente negativo della sua Italia contro la Macedonia del Nord. Le sue parole in conferenza stampa su Sky Sport.

LAVORO – Spalletti richiama tutti: «Noi siamo rimasti in ordine in campo, siamo sempre stati abbastanza corti e sempre legati. Abbiamo riconquistato palla alta, non gli abbiamo mai concesso di iniziare dal basso. Secondo me c’erano 4-5 situazioni nel primo tempo dove potevamo mettere in pratica la supremazia tecnica. Eccetto nei duelli fisici dove la palla è caduta al limite dell’area e loro da un punto di vista di conoscenza di quel momento lì ci hanno creato le difficoltà. Ci è venuto fuori infatti il risultato di parità. Non c’è nessun peso emotivo, abbiamo la faccia tosta di far vedere dove vogliamo andare. Se non l’abbiamo diventa tutto più difficile. Noi siamo una squadra forte, abbiamo una grande storia con giocatori generati di continuo. Bisogna tornare al livello che ci è stato donato dalla storia, dalla qualità che abbiamo in Italia e da tutte quelle cose che ci permettono di trovare delle soluzioni per essere a quel livello lì»