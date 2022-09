Gosens in attesa, niente sorprese dalle formazioni di Inghilterra-Germania

Mentre Ungheria e Italia a Budapest si giocano il primo posto del girone 3 di Lega A della UEFA Nations League, Inghilterra-Germania resta una gara di fatto valevole come un’amichevole. Nonostante ciò, Robin Gosens resta ancora in attesa di minuti. Nessuna sorpresa per l’esterno dell’Inter, che partirà dalla panchina.

ANCORA IN ATTESA – Come nell’Inter, anche con la nazionale tedesca Robin Gosens resta in attesa della sua occasione dal primo minuto. Nonostante Inghilterra-Germania sia di fatto una partita “inutile”, dal momento che i britannici sono già matematicamente all’ultimo posto del girone e il primo posto è irraggiungibile per i tedeschi, Hans-Dieter Flick non concede una chance dal primo all’esterno nerazzurro. Partenza dalla panchina per lui, in attesa di capire se gli sarà concesso uno spezzone di gara.