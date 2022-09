Barcellona, le condizioni di due infortunati in vista della sfida all’Inter

Mentre in casa Inter è arrivata la brutta notizia dell’infortunio di Marcelo Brozovic, anche in casa Barcellona si fa la conta degli indisponibili. Anche in vista del doppio confronto di Champions League. Con un comunicato, i blaugrana hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli olandesi Frenkie de Jong e Memphis Depay.

INFORTUNATI – Non solo Jules Koundé e Ronald Araujo, che di fatto lasceranno il Barcellona con la difesa in emergenza in vista del doppio confronto di UEFA Champions League con l’Inter (vedi articolo). Altri due infortunati, infatti, potrebbero saltare le due gare. Il primo è Frenkie de Jong, che ha sofferto un’elongazione alla coscia sinistra. Per un problema del genere i tempi di recupero variano tra le due e le tre settimane, anche se da casa blaugrana informano come al momento la situazione sia in corso di valutazione. Il secondo è Memphis Depay, lesione del bicipite femorale della coscia sinistra per lui. Anche in questo caso l’attaccante resta da valutare, ma le gare contro i nerazzurri potrebbero essere fortemente a rischio.