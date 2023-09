La Francia vola con l’aiuto di Thuram, ma ansia per Giroud

Come segnalato già durante la serata, è arrivato il primo gol di Thuram con la maglia della Francia. L’attaccante è entrato al posto dell’infortunato Giroud nella vittoria per 2-0 sull’Irlanda.

FILOTTO CON PROBLEMI – Cinque vittorie su cinque nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei per la Francia, che al Parc des Princes liquida l’Irlanda 2-0 con un gol per tempo. Splendido il vantaggio di Aurélien Tchouaméni, un gran destro dai venti metri all’incrocio al 19′. Poco dopo cross di Theo Hernandez per Olivier Giroud, che mette male la caviglia sinistra nel contrasto ed è costretto a uscire per infortunio. Condizioni da valutare per l’attaccante del Milan, a nove giorni dal derby con l’Inter. Al suo posto al 26′ entra proprio Marcus Thuram, che al 49′ firma il suo primo gol con la Francia scaricando in rete un tiro di un compagno precedentemente respinto. Thuram ha avuto anche la chance di fare doppietta nei sei minuti di recupero, con un colpo di testa fuori di poco. I Bleus rigiocheranno martedì prossimo ma in amichevole, contro la Germania. In panchina l’altro dell’Inter, Benjamin Pavard entrato all’89’ per Jules Koundé, in ottica derby poi novanta minuti per i milanisti della Francia Theo Hernandez e Mike Maignan.